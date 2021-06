Svezia, buone notizie per Kulusevski | Rientra in gruppo assieme a Svanberg

Kulusevski negativo al Covid: rientra in gruppo assieme a Svanberg. Buone notizie in casa Svezia sul fronte “sanitario”

Svezia Kulusevski Svanberg | Buone notizie per la Svezia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, sia Kulusevski, sia Svanberg, sono risultati negativi all’ultimo tampone effettuato. Ragion per cui, potranno aggregarsi nuovamente in gruppo, e poter dare il loro contributo in vista delle prossime partite della loro nazionale.

Un recupero lampo, dal quale si evince che la carica virale dei due calciatori non fosse molto accentuata: il ct della Svezia non può che sorridere, dal momento che avrà a disposizione in tempi relativamente brevi due pedine importantissime del proprio scacchiere tattico.