Calciomercato Juventus, priorità Locatelli: il piano bianconero

Rinforzare tutte le zone del campo è la priorità della dirigenza bianconera nel prossimo calciomercato della Juventus.

Non ci sono dubbi sul fatto che arrivo di Massimiliano Allegri ha portato entusiasmo nella tifoseria, che si attende dal nuovo allenatore l’apertura di un nuovo ciclo vincente. Per farlo però ci sarà bisogno anche dei giusti ritocchi nella rosa. Nuovi elementi sono attesi in tutti i reparti e quello che potrebbe subire i maggiori cambiamenti potrebbe essere il centrocampo. Dove ad esempio la cessione di Ramsey pare scontata, e potrebbe non essere la sola. L’obiettivo numero uno per la linea mediana continua ad essere Manuel Locatelli, stella del Sassuolo, in vetrina in questi giorni con l’Italia agli Europei.

