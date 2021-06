Sergio Ramos, clamorosa concorrenza italiana per la Juventus

Mourinho ha chiesto a Pinto di affondare il colpo su Sergio Ramos, che si è appena liberato dal Real Madrid. Juventus alla finestra per lo stopper.

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in queste ore, con la Juventus spettatrice di un affondo clamoroso da parte della Roma per un Campione del Mondo, d’Europa e con 5 Champions League in bacheca. Il giornalista Andrea Pelagatti nella giornata di oggi ha riportato un’indiscrezione pazzesca che potrebbe far sognare i tifosi giallorossi. Il difensore classe ’86 ha detto ‘è tempo di una nuova sfida’ nella conferenza stampa di separazione, assieme al presidente blancos Florentino Perez, ma non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Sergio Ramos, la Roma prova l’affondo

Tramite il suo profilo Instagram, il giornalista riporta come «la Roma ha offerto 7.5 milioni l’anno (che diventerebbero 8 con premi agevolmente raggiungibili) a Sergio Ramos. Quindi l’indiscrezione riportata da alcuni colleghi era veritiera. E faccio loro i complimenti. Mou lo ha chiamato realmente. Ma basteranno?». Lo stesso ha poi confermato l’interesse di Paris Saint-Germain e Manchester City per il difensore 35enne: “Al di là delle mete esotiche, temo che Psg e City possano mettere di più sul piatto della bilancia… mentre il calciatore ha già fatto sapere che non andrà né al Siviglia, né al Barcellona. Giocherà all’estero! Credo che la Roma abbia offerto il suo massimo possibile (anche in ottica di operazioni in uscita), ora attendiamo la decisione dello spagnolo…».