Cristiano Ronaldo, Mendes sbarca a Torino. La Juve pronta a trattare

Il super agente George Mendes arriverà a Torino nei prossimi giorni e parlerà con Agnelli e Cherubini. Cristiano Ronaldo deciderà a stretto giro il suo futuro.

Countdown Ronaldo. Il Corriere dello Sport dedica un’apertura a questo argomento che infiammerà i prossimi giorni in casa bianconera. Il mercato della Juve vive una fase di doppia attesa per i due dossier aperti che presto dovranno trovare una soluzione. E c’è fiducia in entrambi i casi, su basi diverse naturalmente, che l’epilogo possa essere positivo. L’attenzione del mondo bianconero è catalizzata in primis dalle mosse di Cristiano Ronaldo, che dovrà pronunciarsi sul suo futuro. Da questa decisione dipendono il mercato e il volto che avrà la squadra di Allegri, pronta a ripartire per la nuova stagione tra sette giorni con il raduno alla Continassa. A tal proposito, è in arrivo Mendes.

Mendes a Torino per Cristiano Ronaldo

La prossima settimana si potrebbero avere delle novità significative. Cristiano Ronaldo è in vacanza, come testimoniano i suoi post sui social. Sta riflettendo sulla strada da intraprendere, in stretto collegamento con Jorge Mendes. Il suo agente è atteso a breve in Italia per un confronto con la Juve, che dovrebbe avvenire dopo la finale degli Europei. In questi giorni, infatti, il manager è segnalato alle prese con altri affari lontano dal nostro paese. Pure dalla Continassa non arrivano segnali di sviluppi a stretto giro di posta. CR7 dovrà scegliere se restare in bianconero ancora un anno, fino alla scadenza del contratto, oppure dire addio per affrontare una nuova esperienza. Al Psg? Questo sembra essere, al momento, l’orizzonte più plausibile ma non si sono registrati finora passi in avanti. Le dinamiche lasciano pensare al fatto che il Re possa essere un po’ più vicino alla permanenza. Ma tutto sarà più chiaro e definitivo dopo l’incontro Cherubini-Mendes.