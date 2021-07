Calciomercato Juventus, futuro tutto da scrivere | Incontro decisivo

Calciomercato Juventus, rebus sul suo futuro: l’incontro tra le parti a questo punto sarà decisivo per la possibile svolta.

Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri, le chances di una permanenza di Federico Bernardeschi sono in drastica ascesa: come rivelato dallo stesso tecnico livornese in conferenza stampa, il fresco campione d’Europa potrebbe rivelarsi una pedina molto utile nel nuovo scacchiere tattico della “Vecchia Signora“, e magari ricoprire quel ruolo da comprimario di lusso che è stato in grado di ricoprire con grande solerzia agli ordini di Roberto Mancini. Tuttavia, c’è un dettaglio da non trascurare affatto, e che alla fine potrebbe far pendere l’ago della bilancia in un senso o nell’altro.

Calciomercato Juventus, futuro Bernardeschi: summit con Raiola decisivo

Il contratto dell’ex Fiorentina scadrà il prossimo anno, e al momento non c’è la volontà da parte del club di prolungare l’accordo. Tuttavia, offerte concrete non sono pervenute: ecco perché, stando a quanto riferito da calciomercato.it, nei prossimi giorni ci sarà un summit con l’agente del calciatore, Mino Raiola, per studiare il da farsi. Impossibile fare una previsione ora come ora: la sensazione è che il calciatore possa alla fine restare un altro anno in bianconero, per giocarsi tutte le sue chances con Allegri, e poi eventualmente svincolarsi il prossimo anno qualora la Juve non volesse prolungargli il contratto. Ma occhio alle possibili sorprese: summit con Raiola decisivo.