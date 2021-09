Napoli Juventus, Spalletti sorprende tutti | Novità sulla trequarti

Napoli Juventus, la scelta di Spalletti fa saltare il banco sulla trequarti: innesto a sorpresa causato dalle Nazionali.

Che la vigilia di Napoli-Juventus sia funestata dall’ecatombe Nazionali, non è certo una novità. Soprattutto per i bianconeri, sarà una vera e propria corsa contro il tempo, per riuscire ad avere a disposizione almeno Paulo Dybala, che dovrebbe ritornare in Italia nella giornata di domani; Cuadrado ed Ospina dovrebbero essere regolarmente del match, a differenza dei vari Danilo, Alex Sandro, Zielinski e Bentancur. Nelle ultime ore, però, potrebbe registrarsi un’altra defezione per la compagine di Spalletti, con il tecnico toscano che potrebbe rinunciare a schierare dal primo minuto Elmas.

Napoli Juventus, sorpresa Ounas: giocherà al posto di Elmas?

Secondo quanto riportato da Radio Marte, il trequartista alle spalle di Victor Oshimen potrebbe essere Ounas, calciatore che gode della stima di Spalletti, e a cui verrebbe concessa una chance dal 1′ nel caso in cui Elmas, impegnato con la sua Nazionale, non dovesse offrire le giuste garanzie fisiche. In mediana, per sostituire Lobotka, a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe fare il suo debutto Zambo Anguissa, che affiancherà l’inamovibile Fabian Ruiz, autore di un goal di pregevole fattura contro il Genoa.