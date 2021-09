Calciomercato Juventus, UFFICIALE il rinnovo | Ecco l’annuncio

Calciomercato Juventus, ecco il rinnovo: annuncio ufficiale del prolungamento del contratto. I dettagli dell’operazione.

Serpeggiava ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione, e finalmente è arrivato anche l’annuncio tanto atteso. Matias Soulé ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2024, con la possibilità di estendere quest’ultimo fino al 2026. Un doveroso riconoscimento ad un ragazzo che ha impressionato Allegri nel precampionato per la qualità nel palleggio e la consapevolezza dei propri mezzi, come testimoniato dalle parole che il tecnico livornese ha speso per lui in più di una conferenza stampa.

