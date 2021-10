Torino-Juventus, atterrato Cuadrado in area | Polemiche social

Torino-Juventus, Cuadrado atterrato da Pobega in area di rigore. La decisione dell’arbitro divide i social: e scoppiano le polemiche

All’ora di gioco il contatto. Pobega attacca da dietro Cuadrado, che rallenta, si mette in mezzo, e viene atterrato dentro l’area di rigore. Il fallo appare solare. Anche dopo le immagini si rimane convinti che il contatto sia irregolare. Anche perché l’esterno colombiano, entrato in campo nel secondo tempo, usa il mestiere per tagliare la strada, con la palla al piede. Su un campo di calcio, di queste cose, se ne sono viste sempre. E non si sa perché Valeri non abbia preso una decisione che è sembrata scontata. Ma niente da fare, il check var dà ragione alla prima decisione del direttore di gara. E così, al momento, il risultato rimane inchiodato.

Intanto sui social scoppiano le polemiche. Chi crede che Cuadrado abbia cercato il contatto, e dice che la decisione di Valeria sia corretti. Chi invece si schiera verso il colombiano, che sì ha rallentato la corsa, ma ci ha messo tanto del suo mestiere. Noi pendiamo verso la seconda delle ipotesi.

