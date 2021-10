Calciomercato Juventus tormentone Icardi: l’annuncio dell’agente in relazione al futuro dell’attaccante argentino.

Anche la scorsa estate, Mauro Icardi è stato accostato con forza alla Juventus, prima in un ipotetico scambio con Cristiano Ronaldo che non si è mai concretizzato, poi, fino a pochi istanti dalla chiusura delle negoziazioni, come eventuale sostituto del fenomeno portoghese. Alla fine, però, l’argentino è rimasto al Psg, dove sta facendo non poca fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino, benché sia l’unico centravanti di ruolo dell’attacco stellare dei parigini. Ragion per cui, il possibile ritorno di Maurito in Italia, benché ipotesi resa difficile da molteplici fattori, è comunque una pista suggestiva che continua ad affascinare molti addetti ai lavori.

Icardi-Juventus, calciomercato Milan: l’annuncio di Giuffrida

A parlare della situazione legata all’ex capitano dell’Inter ci ha pensato l’agente Mario Giuffrida che, intervenuto in occasione della riunione Assoagenti tenutasi in quel di Milano, ha espresso il proprio punto di vista in merito ad un clamoroso Icardi-back. Ecco le sue parole: “Quest’anno scatteranno i due anni da quando il calciatore è andato all’estero, ragion per cui si potrà beneficiare del Decreto Crescita. Questo tipo di dinamica, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, può rivelarsi un aspetto utile”.

Icardi alla Juventus, le parole di Giuffrida

Giuffrida ha continuato: “Non so se quest’estate c’era la Juve su Icardi: è una domanda alla quale non so rispondere. Possibile destinazione tra Juve e Milan? Dovete chiederlo a lui..” Staremo a vedere alla fine quale sarà la scelta di Icardi, e se l’argentino effettivamente deciderà di fare le valigie.