Calciomercato Juventus, cessione ed assalto | Doppio “scontro” in Serie A

La Juventus vuole definire gli interpreti relativi al pacchetto offensivo. Cerca calciatori giovani, ecco perché preme per Lucca e Vlahovic.

Allegri vuole Lucca, possibilmente anche Vlahovic. Il problema è che Juventus e Fiorentina non sono di certo in buoni rapporti. Inoltre entrambi vanno a caccia di un attaccante nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri per sopperire all’addio di Ronaldo, la Viola al possibile addio di Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi proprio sul gioiello dei gigliati che non rinnoverà il contratto, come ribadito qualche settimana fa dal patron Rocco Commisso. Il punto è quando? A gennaio o a giugno a soli 12 mesi dalla scadenza del contratto? In questa seconda ipotesi il coltello dalla parte del manico sarebbe in mano ai bianconeri.

Lucca nel mirino della Juventus

Tuttavia secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le due squadre, oltre che per il talento serbo, potrebbero entrare in rotta di collisione anche per Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa classe 2000 che ha attirato le attenzioni di diversi club di Serie A per via delle ottime prestazioni, condite da 6 gol, con la maglia nerazzurra. Il ds juventino Federico Cherubini non vede l’ora di regalare a Massimiliano Allegri un colpo di grande prospettiva, ma la cessione di Vlahovic e la relativa monetizzazione potrebbe anche favorire la Viola.