Calciomercato Juventus, si chiude a 40 milioni | C’è l’ok dalla Spagna

Calciomercato Juventus, c’è l’ok dalla Spagna alla sua partenza. Si chiude a 40 milioni di euro. Ma occhio alle inglesi pronte al colpo

C’è l’ok alla partenza. E la cifra che secondo quanto riportato dalla Spagna sarebbe richiesta si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Ma occhio, perché dietro al calciatore ci sarebbero due club di Premier League pronte a fare carte false per prenderlo.

Il Real Madrid, comunque, avrebbe deciso di lasciarlo partire. Anche perché, con Ancelotti, non ha trovato lo spazio che si aspettava. E allora, già a gennaio, potrebbe cercare un’altra sistemazione. E no, non parliamo di Hazard, ma di Asensio, che ormai a Madrid gioca poco. E che sicuramente vorrebbe cambiare aria, nell’anno che porta al Mondiale, per giocarsi la possibilità di essere convocato dalle Furie Rosse.

Calciomercato Juventus, su Asensio le big inglesi

Come riportato dal Sun, sul giocatore ci sarebbero due big inglesi: l’Arsenal di Arteta e il Liverpool di Klopp. Queste due società potrebbe fare concorrenza sia alla Juventus che al Milan, che vorrebbero portare in Italia il calciatore che con Ancelotti non trova spazio. Il prezzo, comunque, è già fissato. E come detto si parla di 40 milioni di euro. Una base importante per un elemento che più e più volte è sembrato sul punto di esplodere in maniera definitiva, ma che poi, anche per causa di alcuni infortuni, non è mai riuscito realmente a fare quel salto di qualità.