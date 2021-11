Juventus-Fiorentina, le ultime sulla formazione: due esclusi eccellenti

La Juventus è pronta per scendere in campo questo pomeriggio alle ore 18 in serie A per affrontare la temibile Fiorentina.

Una partita che nasconde tante insidie per la formazione di Massimiliano Allegri. Che è lontana dalla lotta per lo scudetto dopo le ultime due sconfitte arrivate contro Sassuolo e Verona. Dybala e compagni hanno rialzato la testa in Champions League contro lo Zenit, ma ora c’è bisogno di un successo importante anche in campionato. Battere i viola, che possono contare su un bomber di spessore come Vlahovic in avanti, non si preannuncia affatto semplice. C’è ancora qualche dubbio legato all’undici che Allegri manderà in campo. Dubbi che coinvolgono tutti i reparti.

Juventus, Rabiot e Cuadrado rischiano la panchina

Secondo le ultime indiscrezioni di Fantacalcio.it potrebbe esserci una nuova panchina in arrivo per Cuadrado e Rabiot, che sarebbero gli esclusi di lusso dall’undici titolare. In difesa anche Bonucci potrebbe rimanere fuori, ballottaggio con Chiellini per decidere il partner di De Ligt. A centrocampo sulle corsie esterne Allegri dovrebbe schierare Chiesa e Bernardeschi per una squadra decisamente a trazione offensiva. Questo perchè al fianco di Dybala, chiaramente titolare, ci sarà anche Alvaro Morata a caccia di gol e buone prestazioni che potrebbero spingere la Juventus a riscattarlo a titolo definitivo a fine stagione.