Juventus, piove sul bagnato: si ferma nel riscaldamento

Juventus, si ferma nel riscaldamento: altra tegola per Allegri. Infortunio all’adduttore per lui: i dettagli.

Tegola improvvisa per la Juventus: nel riscaldamento, infatti, si è fermato Giorgio Chiellini, che ha patito un infortunio all’adduttore e per questo è stato costretto ad abbandonare anzitempo il manto erboso. Infortunio che diventa ancor più “sconfortante”, se si considera che anche Bonucci è stato costretto a dare forfait, per analogo motivo. Dal primo minuto, dunque, spazio per Rugani, che fa il suo esordio in campionato contro la Fiorentina.