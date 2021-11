Calciomercato Juventus, firma e annuncio | C’è anche la data

Calciomercato Juventus, c’è la data della firma con annesso annuncio ufficiale. Ecco quando si chiuderà la questione relativa al rinnovo

C’è la data. Finalmente anche. Anche se, a dire il vero, molto spesso in questo periodo si è parlato della stessa cosa ma poi i tempi si sono prolungati. Anche se, stavolta, Tuttosport si espone in maniera determinante.

Entro e non oltre il 5 dicembre: quando ci sarà Juventus-Genoa. La firma sul contratto di rinnovo di Paulo Dybala arriverà entro quella data. E ci sarà anche l’annuncio ufficiale che dovrebbe legare la Joya alla formazione bianconera fino al 2026. Sono queste le indicazioni che vengono fuori da più di un mese a questa parte. Una situazione che dovrebbe avere i crismi dell’ufficialità quindi tra una ventina di giorni al massimo. Dubbi ormai non ce ne sarebbero più.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dirigenza rassegnata | Bisogna cederne due

Calciomercato Juventus, ecco quando firma Dybala

Manca poco, insomma, per capire fin quanto Dybala sarà della Juventus. Ok che ormai sembra che sia fissata nel 2026 la nuova scadenza, ma colpi di scena ce ne sono stati così tanti che non si può davvero trascurare nulla. La Joya, insomma, diventerà una bandiera della Juventus, pronta non solo a trascinare i compagni, ma anche e soprattutto attirare, con il suo carisma e con la sua qualità, anche i possibili colpi futuri della società piemontese.

Il primo, sotto questo aspetto, potrebbe essere Pogba, stimolato a tornare a Torino anche per via della presenza dell’argentino con il quale il rapporto è ottimo. Poi, non solo lui, ma anche Vlahovic – altro obiettivo decisamente importante – potrebbe decidere di accettare la proposta della Juve per giocare appunto con quello che Scaloni ha definito l’erede di Messi. Una candidatura, fresca, che farebbe tremare i polsi a tutti. Ma non a Dybala.