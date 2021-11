Calciomercato Juventus, forze fresche in difesa | Chi c’è nel mirino

Si avvicina il momento dei trasferimenti invernali e dunque il calciomercato della Juventus ribolle di continui rumors da tutta Europa.

L’intenzione della società è decisamente quella di ringiovanire il suo organico, gradualmente ovviamente, inserendo nella sua rosa giocatori che potrebbero diventare delle colonne della Juventus per molti anni. Il centrocampo è il reparto che più di altri nel breve periodo potrebbe subire dei cambiamenti. Si è parlato degli ultimi tempi di due possibili innesti tra gennaio e l’estate nella squadra di Allegri. Arrivi che arriverebbero comunque dopo la cessione di alcuni elementi, considerando che non si può appesantire troppo il monte ingaggi. Anche la difesa potrebbe vedere presto delle novità, considerando che Bonucci e Chiellini non sono più ragazzini. Vanno trovati al più presto i loro eredi, calciatori di spessore che potranno far coppia con il perno de Ligt.

Calciomercato Juventus, Botman nel mirino bianconero per la difesa

Le ultime voci parlano dunque di qualche movimento possibile anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta infatti Sportmediaset la Juventus avrebbe messo gli occhi su un giocatore scuola Ajax classe 2000. Stiamo parlando di Sven Botman, che oggi milita nel Lille e ha un contratto fino al 2025. In Francia il calciatore olandese si sta mettendo in evidenza e potrebbe essere un prospetto davvero interessante, considerata anche la giovane età. Anche in difesa però negli ultimi tempi si è parlato di possibili partenze in casa bianconera, o meglio si è parlato di un interessamento della Lazio nei confronti di Daniele Rugani. Il centrale, poco utilizzato da Allegri, è un calciatore che l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri conosce molto bene e che rivorrebbe con sè nella sua esperienza nella capitale.