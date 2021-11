Juventus, paragone impietoso | Allegri inchiodato dai numeri

La Juventus ieri pomeriggio ha incassato un ko davvero pesante per la sua classifica, che la vede lontana dalle prime posizioni.

Quella contro l’Atalanta era una partita da vincere a tutti i costi, per continuare a sperare nella rimonta e per recuperare terreno contro una diretta rivale per la zona Champions League. E invece la rete di Zapata ha gelato lo Stadium e messo ko l’undici di Allegri. Che dovrà cercare di reagire subito contro la Salernitana ma deve fare anche i conti con i problemi dell’infermeria. Di sicuro c’è che i tifosi non sono soddisfatti del rendimento della loro squadra e non potrebbe essere altrimenti. Soprattutto in fase offensiva si stanno palesando molte difficoltà. Manca un bomber capace di trovare con regolarità la via della rete e trascinare la squadra verso i tre punti.

Juventus, per Allegri molti punti in meno rispetto a Pirlo e Sarri

Finora la stagione è stata senz’altro deludente. Ci si aspettava di più dal ritorno di Allegri e invece i paragoni con i suoi precedessori sono in questo momento impietosi. Come ha sottolineato anche il giornalista Giovanni Capuano su Twitter al momento l’allenatore livornese ha conquistato – a questo punto della stagione – sette punti in meno di Andrea Pirlo e ben 15 in meno rispetto all’annata di Sarri.

Rispetto alla scorsa stagione, dopo 14 giornate #Allegri ha 7 punti in meno rispetto a #Pirlo che diventano 15 sull'annata di #Sarri #Juventus — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 27, 2021

Va detto che Allegri, al contrario degli altri due ex allenatori bianconeri, non può contare sui gol di Cristiano Ronaldo. La sua Juventus ha la necessità al più presto di reagire e di essere molto più incisiva in zona gol se vorrà risalire la china.