Calciomercato Juventus, doppio affare dal Milan | Annuncio a Sky

Calciomercato Juventus, il possibile doppio affare potrebbe arrivare dal Milan già a gennaio, due possibili operazioni.

Calciomercato Juventus, non è un facile momento in casa bianconera. I punti in classifica stanno mancando e adesso c’è anche il caso relativo alle plusvalenze da risolvere. Ma i bianconeri, per il momento, rimangono concentrati sul campo. Questa sera la sfida con la Salernitana sarà già cruciale per rimanere sul treno che conta, quello della Champions, che adesso appare più che compromessa. Proprio per salvaguardare un’eventualità di mancata qualificazione, i bianconeri stanno pensando di fare acquisti importanti ma a costo zero già nel mercato di gennaio, tra questi potrebbero esserci due profili in “uscita” dal Milan.

Possibile doppio colpo Romagnoli – Kessie

Sia il capitano del Milan che il centrocampista Kessie non avrebbero ancora rinnovato il proprio contratto con i rossoneri. Due giocatori che potrebbero, e non poco, fare comodo alla Juventus che ha bisogno di rinforzare il centrocampo e difesa. Due giocatori molto forti per due settori deficitari. L’annuncio di Maldini fa ben sperare i bianconeri che, a Sky, ha dichiarato di non aver ancora deciso il futuro dei due giocatori.

Entrambi in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero lasciare il Milan fin da subito, nel mercato invernale. Vedremo, dunque, ciò che succederà ma la Juventus rimane in attesa di capire il futuro dei due profili che interessano e non poco la squadra di Allegri pronta a reagire sul campo nell’immediato.