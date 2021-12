Juventus, i social si scatenano | Nel mirino c’è anche Allegri

L’ennesimo passo falso compiuto dalla Juventus non può aver reso felici ovviamente i tifosi bianconeri che si sono scatenati sui social network.

Anche a Venezia la Juve non è riuscita a portare a casa i tre punti, rendendo sempre più complicata dunque la rimonta verso i piani alti della classifica. Un risultato maturato dopo una prestazione non tutta da buttare via, ma sicuramente sono stati commessi degli errori fatali. E sopratutto in questa fase sta pesando l’incapacità di concretizzare in gol le occasioni create. I supporters juventini si sono sfogati sui social nelle ore successive al match.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, è rottura con la società: rinnovo impossibile

LEGGI ANCHE —> Juventus, l’annuncio di Allegri che infiamma la tifoseria

Per i tifosi della Juventus però la colpa dei risultati non è solo del mister

Molti commenti riguardano le prestazioni di alcuni giocatori che, come ad esempio quella di Alex Sandro, non hanno soddisfatto i tifosi bianconeri. Che hanno messo nel mirino della loro critica anche mister Allegri, anche se è anche vero che c’è chi lo difende a spada tratta. Chiamato ad aprire un nuovo ciclo vincente, per adesso l’allenatore livornese non sta riuscendo a lasciare la sua impronta come fatto in passato. Ci sarà bisogno di tempo e di nuovi innesti per avere una Juventus più brillante.

Allegri trovi soluzioni più pratiche magari facendo meno filosofia saccente.

I giovani meglio farli giocare, mandando in tribuna e facendogli perdere ogni speranza di disputare i prossimi mondiali ai vari AlexSandro, Ramsey, Rabiot, Bentancur… — Santi Messina #IoStoConLaJuventus (@mesanti64) December 12, 2021

Allegri senza alcun dubbio non può fare miracoli con questa rosa, ma con un Ronaldo più cosa sarebbe cambiato?

Quale posizione in classifica avremmo adesso? Più avanti dell’Atalanta non credo — Daniel (@daniel19842401) December 12, 2021

Max sta sbagliando alcune scelte , è evidente , queste erano le partite che vinceva sempre ( la sua forza ) ma se non si segna neanche con la mani lui c’entra poco , Rabiot basta , Morata 15 partite mi pare 3 gol così sarebbe dura pure per Klopp #Allegri — Simone (@Simone99402388) December 12, 2021

Ad ogni modo una cosa è chiara, ci si aspetta senz’altro di più non solo dall’allenatore ma da tutta la squadra, che sta rendendo al di sotto delle aspettative. Solo così la Juventus potrà tornare vincente e convincente.