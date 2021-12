Juventus, sorteggio Champions League: diretta tv, streaming, orario e avversarie

Tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: orario e avversarie dei bianconeri. Dove sarà visibile.

Il conto alla rovescia è ormai partito: domani, a Nyon, si terranno i sorteggi UEFA per compilare il tabellone relativo agli ottavi di finale della Champions League. Appuntamento nel quale l’Italia può vantare due squadre, la Juventus e l’Inter, complice le eliminazioni di Milan ed Atalanta, che non sono riuscite a giocarsi al meglio la chance di un insperato ribaltone nell’ultima partita.

I bianconeri di Allegri, invece, complice l’aiutino dello Zenit, battendo il Malmoe sono riusciti a scavalcare proprio i Blues in classifica, guadagnandosi la chance di essere testa di serie ai sorteggi. Un dettaglio non da poco, se si considera che Dybala e compagni eviteranno colossi del calibro di Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Tuttavia, le insidie sono dietro l’angolo per la “Vecchia Signora”, con gli spauracchi Atletico Madrid e soprattutto Paris Saint Germain ad agitare i sonni dei propri tifosi. Viste le tristi uscite di scena contro Lione e Porto, guai ad abbassare l’asticella: Salisburgo, Sporting CP, Villareal e Benfica non sono avversari da sottovalutare.

Dove e quando vedere i sorteggi di Champions League: Juventus, ecco le avversarie

L’appuntamento per la cerimonia dei sorteggi degli ottavi di Champions League è programmata per Lunedì 13 dicembre alle ore 12; sarà visibile sia in diretta tv che su streaming, con ampio collegamento. Nel caso in cui aveste un abbonamento Sky, potreste seguirlo sintonizzandovi su Sky Sports Football e Sky Sport 24, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e NOW Tv.

C’è voglia di rivalsa in casa Juventus dopo le dolorosi eliminazioni degli ultimi anni, ma allo stesso tempo la consapevolezza che servirà qualcosa in più, sotto tutti i punti di vista, per poter recitare un ruolo da protagonista in una competizione che ha tante volte voltato le spalle a “Madama”.