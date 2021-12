Verso Juventus-Bologna, rivoluzione Allegri: che sorpresa in attacco!

Verso Juventus-Bologna, Allegri rimescola le carte: la soluzione a sorpresa in vista della sfida contro la compagine di Mihajlović.

A causa del mezzo passo falso rimediato sul campo del Venezia, la Juventus non è riuscita a recuperare terreno alle prima della classe, e anzi, non solo ha perso momentaneamente contatto con la Fiorentina, distante ora due punti, ma si è fatta raggiungere anche dalla Roma, vittoriosa contro lo Spezia.

Tra pochi giorni allo Stadium si presenterà il Bologna di Sinisa Mihajlović, in quello che ha tutta l’aria di essere uno spareggio per l’Europa League, classifica alla mano. I felsinei infatti occupano attualmente il decimo posto in classifica, inseguendo Dybala e compagni a soli quattro punti di distanza. E proprio a causa dell’assenza forzata della Joya, che non sarà rischiato per evitare spiacevoli ricadute dopo l’infortunio muscolare patito contro il Malmoe, ed evidenziatosi a Venezia, Allegri pensa ad una soluzione tattica alternativa.

Verso Juventus-Bologna, Kean e Morata nel tandem offensivo?

A Salerno e in casa contro il Genoa, il tecnico livornese ha deciso di schierare la squadra con il 4-2-3-1, che ha offerto buone garanzie soprattutto in fase propulsiva. Con il recupero di Kulusevski, si potrebbe vedere nuovamente in azione questo modulo, magari inserendo Soulé dietro le punte. Tuttavia, come riferito da Luca Momblano, intervenuto nel corso della Diretta Twitch di Juventibus, non è escluso che Allegri si affidi contemporaneamente a Kean e Morata, con un 4-4-2 con Kulusevski e Bernardeschi esterni alti, e Locatelli in cabina di regia. Il tandem si è visto all’opera negli ultimi minuti della sfida contro il Venezia, dove peraltro non è riuscito a scardinare l’arcigna difesa dei lagunari.