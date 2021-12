Calciomercato Juventus, regalo sotto l’albero per Mou | Arriva gratis

Calciomercato Juventus, affare a sorpresa con la Roma: colpaccio a prezzi modici. L’annuncio social svela l’affare.

Le manovre di Cherubini per la mediana dipenderanno sicuramente dalle eventuali cessioni che la Juventus riuscirà a piazzare. In questo senso, i papabili indiziati a fare le valigie sono Arthur e Ramsey, con la situazione del brasiliano in costante evoluzione.

Allegri ha di fatto messo l’ex Barcellona alla porta, invitandolo a scegliersi una nuova squadra. Le parole dell’agente del brasiliano, Federico Pastorello, si collocano proprio in questa direzione, sebbene la volontà dei bianconeri sia quella di non mettere a bilancio una minusvalenza che, stando così le ore, sarebbe assolutamente sanguinosa. Giunto alla Juve nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona, Arthur non ha mai convinto al 100%, rendendosi protagonista, sotto la gestione Pirlo, di errori che suo malgrado ne hanno compromesso il processo di crescita. Fermato da una calcificazione alla membrana interossea che gli ha impedito di prendere parte al ritiro estivo, Allegri lo ha silurato dopo averlo testato in alcuni impegni ufficiali.

Calciomercato Juventus, addio Arthur: offerto anche alla Roma

Come riferito da Nicolò Schira, le probabilità che Arthur saluti già a gennaio sono molte elevate. Il brasiliano, infatti, potrebbe essere ceduto in prestito, e sarebbe stato offerto già a Siviglia, Roma ed Arsenal, che stanno valutando il da farsi: il ragazzo infatti percepisce alla Juve circa 6,5 milioni di euro a stagione, e dovrebbe ridimensionare al ribasso il proprio ingaggio per vedere spianata la strada d’accesso ad uno di questi tre club. Il tempo c’è, e la strada legata ad una sua cessione sembra ormai essere tracciata.