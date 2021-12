Calciomercato Juventus, Allegri svela le carte: “Serve questo”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Allegri in conferenza stampa non passa inosservato: “Ecco cosa serve”.

Missione tre punti. La Juventus di scena al Dall’Ara ha l’obbligo di risollevare la china, per provare ad assottigliare il gap rispetto alle prime della classe. Tuttavia, con il mercato alle porte, Cherubini è già all’opera per provare a migliorare una rosa che ha denotato non pochi limiti, soprattutto per quanto concerne la sterilità offensiva.

E dei pochi goal garantiti dal reparto offensivo ha parlato anche Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione. Il tecnico livornese, a chi gli ha chiesto lumi in merito alle possibile mosse sul mercato della società, ha risposto così: “ Non ha senso parlare del mercato in questo momento, anche perché abbiamo ancora due partite da giocare, poi del mercato ci pensa la società, parliamo ogni giorno, valutiamo. Non è il mercato che risolve quello che dobbiamo risolvere: il miglioramento della squadra e la fase realizzativa. Dobbiamo lavorare sui giocatori che abbiamo, la rosa è ottima, con un pò di cinismo in avanti miglioreremo”.

Calciomercato Juventus, SOS bomber: le parole di Allegri in conferenza

Da notare, quindi, come Allegri, pur esplicitamente negando di voler parlare di mercato, ha fatto capire come il miglioramento della rosa passi soprattutto dal miglioramento della fase realizzativa. Non è un caso che tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora nell’ultimo periodo spicchino soprattutto profili del calibro di Mauro Icardi ed Edinson Cavani: l’argentino è attenzionato sin dalla scorsa estate, con Wanda Nara che starebbe spingendo proprio ad un ritorno del marito in Serie A. Operazione però che resta complicata, anche perché andrà convinto il Psg ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto che eventualmente stuzzicherebbe Cherubini, al quale sono stati proposti anche Martial ed Aubameyang.