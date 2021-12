Calciomercato Juventus, “esonerano” Allegri: silurato in diretta

Calciomercato Juventus, la bordata in diretta sul futuro di Allegri fa il giro del web: il confronto con Pirlo e Sarri non ammette repliche.

La stagione della Juventus si può riassumere in maniera pregnante con un aggettivo: incostante. I bianconeri fino ad ora non sono mai riusciti a trovare, in campionato, quella continuità che caratterizza le grandi squadre, come se avessero improvvisamente smarrito quel DNA vincente che aveva permesso a Chiellini e compagni di salire sul tetto d’Italia per nove volte consecutive.

Già, perché se la “Vecchia Signora” il suo l’ha fatto, centrando addirittura il primo posto nel girone grazie al regalino dalla Russia, nei confini nazionali non fa più paura: attualmente la compagine di Allegri occupa il sesto posto in classifica, in coabitazione con la Roma, avendo guadagnato soltanto 28 punti nelle prime 17 giornate di campionato. I pareggi contro Venezia e Udinese, le sconfitte contro Empoli, Verona e Sassuolo pesano come uno spada di Damocle sul cammino di “Madama”, distante otto punti dal Napoli quarto. Anche (e soprattutto) Max Allegri è finito sul banco degli imputati, reo di non aver saputo dare ancora un’impronta di gioco chiara ad una squadra che in molte circostanze a centrocampo ha sovente smarrito la bussola, e che fa una fatica tremenda a bucare le mani dei portieri avversari.

Juventus, l’annuncio di Adani contro Allegri è una bordata: cosa ha detto il giornalista

Che il legame tra Adani e Allegri non sia dei più idilliaci non lo scopriamo di certo ora. Nelle interviste di un post Inter-Juve, dinanzi alle critiche al gioco della squadra palesate dall’ex opinionista di Sky, il tecnico preferì non rispondere, dirigendosi imbufalito all’uscita. Il buon Lele da allora non ha smesso di lesinare punzecchiare in maniera più o meno velata l’ex allenatore del Milan, e nel corso della diretta Twitch sulla Bobo TV, nell’analizzare lo stato di forma della Juventus e la stagione fin qui disputata dalla “Vecchia Signora”, ha sbottato così: “Con un campionato così, Sarri e Pirlo sarebbero già stati mandati via.”