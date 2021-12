Bologna-Juventus, le parole di Max Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i felsinei.

Dopo il mezzo passo falso rimediato sul campo del Venezia, la Juventus sa di non poter più sbagliare, e contro il Bologna va alla ricerca di tre punti che sarebbero di vitale importanza, contro una diretta concorrente, classifica alla mano.

A 8 punti dal Napoli quarto, bianconeri potrebbero sfruttare il big match che vedrà gli Azzurri impegnati contro il Milan, per rosicchiare terreno prezioso. A presentare la sfida contro i rossoblu di Mihajlović, ci ha pensato Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Innanzitutto volevo complimentarmi con le Juventus Woman, per il passaggio del turno della Champions: almeno in Europa si è comportata bene. L’infortunato Dybala non sarà a disposizione bene, così come Chiesa e Danilo. Chiellini con i suoi acciacchetti partirà con noi, ma spero di averlo per martedì, gli altri tutti abili e arruolabili. Per quanto riguarda Kulusevski, è ritornato dopo l’operazione ma non ha i 90 minuti nelle gambe: ha perso un pò di peso per aver mangiato solo cose solide, ma averlo in panchina sarà importante. Per quanto riguarda Dybala dalla risonanza non è uscito niente, ma abbiamo provato a gestirlo contro il Venezia e c’è il rischio. Vedremo se lo avremo a disposizione con il Cagliari.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo a zero sfumato | Principio d’accordo con Raiola

Bologna-Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa

Allegri ha poi continuato: “Non ci sono ultimata alla squadra, è un percorso di crescita che va fatto. Stiamo lavorando per far sì che alcune cose vengano fatte meglio, e soprattutto perché dovremo ritrovarci a gennaio-febbraio con 4-5 scontri diretti. Dobbiamo provare a recuperare tutti, per fare una seconda parte di stagione nel migliore dei modi: bisogna lavorare con fiducia, in questo momento facciamo un pò di fatica a realizzare rispetto a quanto la strada crea, ma bisogna farlo con estrema serenità. Ci sono momenti di difficoltà che vanno affrontati, siamo in ritardo in classifica ma abbiamo ancora 21 partite per sistemarla.

Locatelli vediamo oggi come sta: ho Rabiot, Mckennie, Arthur e Bentancur che sono disponibili. Devo valutare se giocano Morata e Kean, o Morata e Kaio Jorge, con quest’ultimo che a Venezia ha fatto una buona partita.

Bologna-Juventus, Allegri sul mercato | Annuncio su Cuadrado e Alex Sandro

Sul Bologna: “Non solo è in un’ottima posizione di classifica, ma viene da due sconfitte, giocare lì non è facile, contro una squadra che ha preso solo un goal su palla inattiva. Giocare a Bologna dopo due sconfitte non sarà facile: ci vorrà una partita di molta tecnica e qualità. Alex Sandro sta vivendo serenamente questo momento, ha giocato tanto, ha fatto tante partite e si è allenato differenziato e per domani valuterò.

Mercato? Non ha senso parlarne in questo momento, anche perché abbiamo ancora due partite da giocare, poi del mercato ci pensa la società, parliamo ogni giorno, valutiamo. Non è il mercato che risolve quello che dobbiamo risolvere: il miglioramento della squadra e la fase realizzativa. Dobbiamo lavorare sui giocatori che abbiamo, la rosa è ottima, con un pò di cinismo in avanti miglioreremo. Teniamo troppo le partite aperte, e ci sono partite in cui puoi prendere goal al primo tiro subito.

Allegri e la “critica” alla squadra

Bisogna vedere la luce in fondo al tunnel, in questo momento mancano i risultati. Bisogna migliorare per lavorare, sono molto contento della scelta che ho fatto. Ho una squadra costituita da giocatori che hanno importanti margini di crescita, se siamo bravi accorceremo in classifica. Con tutte le problematiche del goal, non possiamo fare due punti su 15 con Verona, Udinese, Sassuolo, Empoli e Venezia. Anche l’aspetto caratteriale va migliorato, così come la lettura della partita: abbiamo avuto alti e bassi in partite fatti con molta attenzione e poi siamo scivolati e quella cosa lì bisogna migliorare, ma è questione di tempo. Nel mese di gennaio abbiamo tre scontri diretti e bisogna farsi trovare pronti.

Ramsey? “Non ha ancora recuperato, ha un problema al flessore e quindi è ancora out. Rispetto a tre domeniche fa abbiamo recuperato 6 punti al Napoli, e gennaio e febbraio sono i mesi decisivi. Concentriamoci sul Bologna e poi sul Cagliari.