JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, ecco il doppio ritorno: l’alleato a sorpresa

Calciomercato Juventus, si fa strada l’ipotesi di un clamoroso doppio colpaccio: ecco gli scenari possibili.

Il mese di gennaio è alle porte, e con esso una sessione di calciomercato nella quale la Juventus reciterà sicuramente un ruolo di primo piano. Tante le lacune palesate dalla compagine di Allegri in questa prima parte di stagione, che ha evidenziato i difetti strutturali di una rosa a cui manca un centrocampista di “rottura” e un bomber da almeno 20 goal stagionali. Accantonati Tchouameni e Pogba, sondati Tolisso e Zakaria, negli ultimi giorni è ritornata prepotentemente in auge la candidatura di Rovella, per il quale sono in programma ulteriori summit con il Genoa: l’idea è quella di anticipare lo sbarco all’ombra della Mole del calciatore già di proprietà della Juventus, ingolosendo il “Grifone” con qualche contropartita.