Calciomercato Juventus, lite e addio: il Chelsea pronto al blitz

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi in difesa adesso potrebbe diventare concreto anche per i blues.

Calciomercato Juventus, il Chelsea starebbe sondando una pista che porta all’abile difensore in uscita dall’Everton. Stiamo parlando di Lucas Digne, già obiettivo dei bianconeri. Proprio la Juventus starebbe cercando un interprete del ruolo: un cosiddetto laterale capace di fare la differenza in difesa. Secondo il Sunday Mirror, proprio i blues sarebbero la squadra favorite per tesserare Digne, che valuterebbe come sostituto di Alonso.

Digne verso il Chelsea | Tuchel decisivo

Un profilo che sembrava interessare ai bianconeri ma adesso diventa, ovviamente, priorità per il Chelsea di Tuchel pronto ad acquistarlo subito già nel mercato di gennaio. Digne, arrivato dal Barcellona nel 2018, ha appena firmato una nuova estensione del contratto con l’Everton, ma il brutto litigio con il manager Rafa Benítez sembra averlo convinto all’addio anticipato.

Un addio quindi frutto di una malcontento generale. Digne è pronto a cambiare magli già a gennaio, e il Chelsea sarebbe dunque la squadra favorita per renderlo protagonista già da subito. Una cosiddetta soluzione in emergenza, visti anche i tanti infortuni della squadra di Tuchel proprio in difesa. Discorso che sembra ufficiosamente chiuso per la Juventus, che aveva individuato nel giocatore le caratteristiche giuste.