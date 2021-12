Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno: affare da 20 milioni

Calciomercato Juventus, bomber in saldo: assalto dalla Francia per un affare complessivo da circa 20 milioni di euro.

Gennaio si avvicina, e con esso una sessione invernale di negoziazioni nella quale la Juventus proverà a colmare quelle lacune strutturali che si porta dietro da tempo come una spada di Damocle.

Inutile ribadire che qualcosa in attacco lo si farà, sebbene Allegri sembri piuttosto recalcitrante all’idea, avendo dichiarato di poter contare già su un’ottima rosa, ed Arrivabene abbia chiuso le porte in faccia a qualsiasi investimento importante, almeno a stretto giro di posta. Lo spettro di Mauro Icardi aleggia come il fantasma di Macbeth dalle parti di Torino, anche perché a dispetto delle sue ultime apparizioni confortanti, le chances di un riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico sono ridotte al lumicino.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: ecco la firma!

Tenendo sullo sfondo Dusan Vlahovic, per il quale la concorrenza non manca, accostato Aubameyang, ormai in rotta di collisione con l’Arsenal, la “Vecchia Signora” monitora con molto interesse anche l’affaire Martial, a maggior ragione dopo l’annuncio ai quattro venti del francese di cambiare aria. In questo senso, arrivano importanti novità.

Leggi anche –> Calciomercato, “Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus” | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, il Monaco fa sul serio per Martial: cifre e dettagli

Attenzionato dal Siviglia, l’attaccante ex Monaco sarebbe finito prepotentemente nel mirino dei monegaschi che, stando a quanto riferito da Pedro Almeida, avrebbero cominciato a tastare il terreno per valutare il da farsi. Ricordiamo che Martial è legato allo United da un contratto che scade nel 2024, ragion per cui potrebbe avallare la cessione del proprio attaccante in prestito, con riscatto fissato a 20 milioni di euro. Si tratta, ma i margini per una fumata bianca sembrano esserci tutti.