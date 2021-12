Calciomercato, Pochettino spiazza la Juventus | Ribaltone imminente

Calciomercato, le parole dell’allenatore del Psg fanno venire qualche dubbio alla dirigenza bianconera, in trattativa per l’acquisto del calciatore.

Le vittorie stanno arrivando: quella di ieri sera contro il Cagliari è stata la quinta nelle ultime sei partite. Adesso però servono anche i gol. Perché la Juventus, dalla cintola in su, continua a non convincere pienamente. Lacuna che, a quanto pare, potrà essere colmata solo attraverso il prossimo mercato di riparazione. Morata è in crescita ed anche Kean si sta facendo trovare pronto quando viene chiamato in causa, ma è ormai assodato che entrambi non siano attaccanti da doppia cifra.

E Massimiliano Allegri, al momento, necessita di un centravanti che il gol ce l’abbia nel sangue. Che sia – quasi impossibile – in grado di non far rimpiangere Cristiano Ronaldo a livello realizzativo. La lista dei papabili occupa più di una pagina sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, nonostante l’amministratore delegato Arrivabene sia stato categorico in una delle ultime interviste: nessun “colpo di teatro” a gennaio.

Calciomercato, Pochettino ora loda Icardi: “Per noi è fondamentale”

Tra i nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati alla Juventus c’è anche quello di Mauro Icardi. La Vecchia Signora nutre un particolare interesse verso l’attaccante argentino, sin da quando indossava la maglia dell’Inter. All’epoca avrebbe scambiato finanche un gioiello come Dybala per arrivare a Maurito, ma alla fine non se ne fece nulla. Oggi Icardi è solamente una riserva nel Psg e resta uno dei principali candidati ad abbandonare la capitale parigina. Stasera, intanto, giocherà nuovamente titolare nel match di Ligue 1 contro il Lorient, per via della squalifica di Mbappé.

E Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, ha avuto parole al miele per lui, che a questo punto instillano qualche dubbio nella Juventus: “Icardi non ha partecipato alle partite quanto avrebbe voluto per motivi diversi – ha detto il tecnico – ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa. È un giocatore d’area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno”.