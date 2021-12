Calciomercato Juventus, dietrofront Dybala | La nuova data della firma

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala, che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri.

Dybala sì, Dybala no, Dybala forse. In questo pendant che si sta protraendo ormai da mesi, il rinnovo dell’attaccante argentino continua ad alimentare polemiche e voci. Da tempo si vocifera che le parti abbiano trovato l’intesa definitiva, ma la fumata bianca che dovrebbe suggellare tutto, o per un motivo, o per un altro, non arriva.

Risolte le questioni burocratiche di Jorge Antun, agente dell’attaccante, la Juventus avrebbe chiesto all’argentino e al suo entourage di aspettare fino a fine gennaio. Il motivo? Cherubini spera di mettere a segno un paio di cessioni, con le quali provare a dare un taglio drastico ad un monte ingaggi ancora esorbitante. Ragion per cui, stando a quanto riferito da calciomercato.it, le parti si riaggiorneranno al termine della sessione invernale di calciomercato, non più per discutere sulle cifre del nuovo contratto della Joya, su cui ormai c’è l’accordo – contratto fino al 2026 a circa 8-9 milioni di euro più bonus a stagione – ma “solo” per ratificare il tutto.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala non è a rischio: i dettagli

Bisognerà ancora pazientare, dunque. La stilettata di Arrivabene poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Cagliari aveva messo in agitazione quanti si auspicano che il rinnovo di Dybala alla fine si possa concretizzare. Le questioni di bilancio incalzano e, come insegna l’operazione Locatelli, il nuovo corso preferisce agire con calma, senza affrettare i tempi. Qualche sirena dalla Premier e dalla Serie A per Dybala si è accesa ed ha cominciato a suonare in maniera fastidiosa, ma il vicecapitano la sua decisione l’ha presa da tempo: “U Picciriddu” vuole la Juve, soltanto alla Juve, e alla fine tutto lascia presagire che il matrimonio possa concretizzarsi. Finalmente.