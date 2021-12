Calciomercato Juventus, nel suo giro d’orizzonte il ds Cherubini ha individuato un calciatore che potrebbe fare al caso di Allegri: gioca in Spagna.

Il calciomercato della Juventus non dorme nonostante sembri che sia silente. Gli scout juventini negli ultimi tempi hanno seguito con particolare attenzione alle prestazioni di Aleksander Isak. Si tratta di un centravanti della Real Sociedad e della nazionale svedese: sotto tanti profili un sosia proprio di Scamacca, a cominciare dall’età (22 anni anche lui). Ma i report non sono stati tutti soddisfacenti sino in fondo, per cui per ora risulta rimandato. Il suo nome potrebbe tornare d’attualità in estate se la pratica numero 9 non si risolvesse nelle liste di gennaio. Insomma, il compagno di viaggio di Kulusevski in Nazionale è in sospeso.

Calciomercato Juventus, Scamacca in pole su Isak

La Gazzetta dello Sport stamattina ribadisce un concetto: Scamacca è il preferito. Lo è anche davanti a Isak, che comunque è ritenuto un validissimo prospetto per il futuro. Certo, a dire il vero più in alto di tutti ci sarebbe Vlahovic. Indirettamente le mosse del centravanti serbo stanno condizionando la società juventina. Non è un mistero, infatti, che sarebbe lui il primo della lista, ma i contatti con l’entourage di Dusan di questi ultimi tempi sono stati sempre più freddi. Evidentemente le lusinghe della Premier League stanno orientando il giocatore verso le grandi potenze inglesi.