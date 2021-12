Calciomercato Juventus, smentita in diretta | Strada in discesa per il “ribelle”

Calciomercato Juventus, la rivelazione in diretta è una buona notizia per i bianconeri: la strada per il fantasista è spianata.

Giornata intensa quella che è in procinto di concludersi in casa Juventus, soprattutto per le voci che si stanno rincorrendo in ottica mercato.

Per quanto concerne l’attaccante che Cherubini potrebbe regalare a Max Allegri, bisogna segnalare interessanti aggiornamenti: per Scamacca la concorrenza è folta, con l’Inter che stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro. Lacazette non scalda particolarmente l’ambiente bianconero, mentre per Icardi la tanto agognata apertura del Psg non c’è stata ancora, e non è detto che possa arrivare nel corso delle prossime ore.

Sullo sfondo resta sempre Vlahovic, che in realtà sarebbe il primo della lista ma che per considerazioni squisitamente economiche non è considerato un obiettivo alla portata, almeno a gennaio. E così, potrebbe ritornare in auge un profilo accostato alla Juve sin dagli istanti immediatamente successivi alla partenza di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, occasione Muriel: il Napoli si tira fuori

Stiamo parlando di Luis Muriel, con il colombiano che avrebbe chiesto all’Atalanta di essere ceduto, visto il scarso utilizzato che in questo primo scorcio di stagione Gian Piero Gasperini gli ha riservato. L’ex Udinese e Lecce è partito molte volte dalla panchina, e complici le noie fisiche che lo hanno visto protagonista, non è stato in grado di trovare continuità di rendimento. Gli orobici, però, per lasciarlo partire chiedono non meno di 20 milioni di euro, cifra che al momento né il Milan, né la Juventus, né l’Inter, club a cui il “nuovo Ronaldo” è stato sovente accostato, vogliono mettere sul piatto.

Nelle scorse ore, tra l’altro, era trapelata l’indiscrezione secondo cui LFM sarebbe finito nel mirino anche del Napoli: idea, suggestione smentita però da Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui i partenopei non sarebbero alla ricerca di un attaccante, considerando il reparto offensivo completo e competitivo.