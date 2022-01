Ultim’ora Juventus-Napoli: altri due positivi

Juventus-Napoli, altri due positivi. Ecco le ultime notizie che arrivano. La situazione è in continuo aggiornamento. Tutto quello che c’è da sapere

I tamponi di controllo ai quali si è sottoposto il Napoli questa mattina ha rimandato due esiti positivi secondo quanto riportato da Sportitalia. Una situazione che comunque, almeno per il momento, non mette a rischio la gara di stasera. Anche se gli azzurri, come si sa, avranno comunque molti problemi di formazione.

Sarebbero Elmas – che ieri era negativo – e un membro dello staff tecnico azzurro ad essere risultati questa mattina infetti dal Covid. Ma come detto questi due nuovi casi non dovrebbero mettere in nessun modo a rischio la gara che è in programma questa sera. Certo, c’è sempre da attendere la valutazione che verrà fatta dall’Asl di Torino.

LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli, che caos: l’annuncio dell’Asl di Torino

LEGGI ANCHE: Juventus-Napoli streaming | Come vedere il match su DAZN

Juventus-Napoli, la partita si gioca

Al momento, però, la partita si gioca. Colpi di scena non ce ne dovrebbero essere, anche se il circo che in questo momento è diventata la Serie A, potrebbe decisamene far cambiare le carte in tavola in pochi minuti. Insomma, ci si aggiornerà ora dopo ora. E sicuramente si cercherà di riuscire a giocare una gara che già lo scorso anno è stata al centro di polemiche incredibili con un rinvio – che ha fatto scuola – e con un recupero fissato molti mesi dopo.

Da quella decisione dell’Asl napoletana sono arrivate a cascata altri provvedimenti simili che hanno messo a rischio la scorsa stagione e che stanno mettendo a rischio anche a questa. In attesa del protocollo che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni da parte della Lega.