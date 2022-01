Calciomercato Juventus, è stato svelato tutto: chiamata del Psg in diretta

Calciomercato Juventus, è stato svelato tutto. Arriva la chiamata del Psg in diretta. Sembra ormai deciso il futuro del calciatore

Incredibile ma vero. Sì, arriva la chiamata del Psg in “diretta” che svela, probabilmente, quale sarà il futuro del calciatore che ormai ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza. Un colpaccio quello de “El Chiringuito tv”.

In poche parole: le telecamere del seguitissimo programma spagnolo si accendono nel momento in cui Sissoko, procuratore di Dembele, esce dall’aeroporto di Barcellona. In quel momento squilla il telefono dell’agente e sullo schermo compare “Leonardo Psg”. Sì, proprio il direttore sportivo dei parigini. Per la televisione iberica è il chiaro segnale di una possibile chiusura della trattativa nello spazio di poco tempo.

Calciomercato Juventus, Dembele verso il Psg

Come si sa l’attaccante francese, in scadenza, non dovrebbe rinnovare. L’arrivo di Sissoko a Barcellona potrebbe essere quello della chiusura definitiva delle trattative. La Juventus, in tempi non sospetti, ci ha fatto più di un pensiero nei confronti del calciatore, annusando la possibilità assai importante di poterlo prendere a parametro zero. Ma l’arrivo di Vlahovic probabilmente chiude lo spazio a questa nuova operazione di mercato che potrebbe rimanere aperta solamente nel caso Dybala non dovesse rinnovare. Ma appare comunque difficile.

Soprattutto se ci fosse, come sembra anche, un affondo da parte dei parigini che sotto l’aspetto economico possono offrire qualcosa che per le casse bianconere sarebbe impensabile. Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi, sono almeno 15 i milioni di euro che Dembele richiede. E queste cifre, ovviamente, solamente pochi club se le possono permettere.