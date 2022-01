Calciomercato Juventus, “game over” | Strada spianata per l’ex

Calciomercato Juventus, il centrocampista si appresa a lasciare Torino nelle prossime ore: ma destinazione è un’altra.

Accorciare i tempi: l’ordine, in soldoni, è questo. Denis Zakaria avrebbe dovuto mettere piede a Torino solamente la prossima estate, almeno questi erano gli accordi iniziali. Ma l’all in pianificato nelle ultime settimane dal presidente Andrea Agnelli e dagli altri dirigenti bianconeri ha cambiato le carte in tavola.

Non si poteva più aspettare, come in una partita di poker. Il rischio di non arrivare tra le prime quattro e dunque mancare l’accesso alla Champions League cominciava a diventare tangibile senza una campagna acquisti di un certo peso. E quindi la Juventus si è vista costretta ad anticipare alla sessione di gennaio le mosse che in origine erano in calendario per giugno. Prima Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, poi il centrocampista del Borussia Monchengladbach. E poco importa se si è dovuto spendere qualche milione in più per portarli in anticipo alla Continassa.

Calciomercato Juventus, Bentancur vicinissimo al Tottenham

Con il probabile arrivo del centrocampista svizzero adesso dovrà necessariamente partire qualcuno. E il prescelto è Rodrigo Bentancur, da giorni con la valigia in mano in direzione Premier League. Ma la prossima destinazione dell’uruguaiano non sarà Birmingham, come si pensava in un primo momento. L’Aston Villa, infatti, nelle ultime ore si sarebbe definitivamente defilato dalla corsa al sudamericano.

L’#AstonVilla si è tolto dalla corsa per arrivare a #Bentancur: nessuna nuova offerta alla #Juventus. Ora c’è il #Tottenham in pole // Aston Villa have withdrawn from the race to sign Bentancur: no new offer for the player. Now Spurs are in pole position for the Uruguayan🔥🇺🇾 — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 29, 2022

Bentancur è invece diretto verso Londra, sponda Tottenham. L’indiscrezione a proposito di un interesse degli Spurs era già uscita ieri e poco fa è arrivata la conferma: a rendere noto l’ormai avvenuto sorpasso del club di Paratici e Conte è stato il giornalista Romeo Agresti sul suo profilo Twitter. Bentancur, dunque, ad un passo dall’addio: l’ex tecnico bianconero è pronto ad accoglierlo.