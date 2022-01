Calciomercato Juventus, cambia maglia il 31 gennaio: “Addio in un’ora”

Calciomercato Juventus, il giovane attaccante è sul piede di partenza. Ma il suo futuro dipenderà da una cessione. Ecco quale.

Tra le operazioni in uscita pianificate dalla Juventus che dovrebbero andare in porto entro lunedì c’è anche la sua. E al giovane talento brasiliano non dispiacerebbe affatto cambiare aria per avere più minuti e poter mettere finalmente in mostra il suo talento.

Perché è evidente che Kaio Jorge abbia bisogno di giocare con maggiore continuità, di riprendere confidenza sia con il campo che con il pallone. La Juventus crede in lui, rappresenta in ogni caso un investimento importante ed è disposta ad accontentarlo. Via in prestito secco per poi tornare a Torino in estate e giocarsi così un’altra chance. Massimiliano Allegri tra l’altro stima molto il classe 2002 prelevato la scorsa estate dal Santos, ma per forza di cose in questi mesi non gli ha potuto concedere lo spazio che probabilmente avrebbe meritato.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge a Salerno solo se resta Kulusevski

Nella giornata della presentazione di Dusan Vlahovic la dirigenza ha discusso anche della situazione relativa a Kaio Jorge e di un suo possibile prestito alla Salernitana. L’ha cercato insistentemente il nuovo direttore sportivo granata Walter Sabatini, costretto a correre ai ripari in fretta e in furia dopo essere stato incaricato poche settimane dalla nuova proprietà del club campano.

Per ora, però, è tutto in stand-by, come riporta calciomercato.it. Se l’affare si sbloccherà, sarà solamente nella giornata del 31 gennaio, a poche ore dal gong. Tutto dipenderà dall’addio di Dejan Kulusevski: se la Juventus dovesse riuscire a piazzare lo svedese al Tottenham, a quel punto Kaio Jorge resterà quasi certamente a Torino.