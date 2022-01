Juventus, Vlahovic è tuo | Rivoluzione Allegri: le mosse per la Champions

La Juventus è riuscita a centrare il suo obiettivo di mercato più importante, ovvero l’arrivo del bomber chiamato a segnare grappoli di gol in bianconero.

Nell’ultima settimana del mese di gennaio il club bianconero ha rotto gli indugi e si è gettato a capofitto sul suo obiettivo numero uno di mercato. L’arrivo di un centravanti capace di segnare con regolarità, cosa che non è riuscita a nessuno dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Trovato l’accordo con la Fiorentina, Dusan Vlahovic è finalmente diventato un calciatore della Juventus e i tifosi sono entusiasti di questo nuovo acquisto.

E’ ovviamente scontato dire che l’ex numero nove viola sarà un titolare indiscusso della formazione bianconera. Non ci sono dubbi sul fatto che Allegri punterà tutto sul suo fiuto del gol e la capacità di essere determinante nonostante la giovanissima età. Sarà una colonna della squadra del presente e del futuro.

Juventus, Vlahovic titolare indiscusso con Dybala al suo fianco

Come cambia allora la formazione della Juventus? In realtà tatticamente dovrebbe cambiare poco o nulla. Linea difensiva a quattro e centrocampo con due possibili opzioni. Una cerniera a due con l’utilizzo di due esterni larghi e un giocatore – Dybala – a ridosso del nuovo arrivato. Oppure un centrocampo a tre, con due esterni pronti a supportare Vlahovic. Opzione che però si potrebbe vedere poco per due motivi. Il primo legato alla posizione di Dybala che non ha le caratteristiche pure dell’esterno. La seconda legata all’assenza in questa seconda parte della stagione di Federico Chiesa, che per infortunio ha già chiuso il suo campionato. Ad ogni modo, schemi a parte, è facile intuire come la Juve voglia puntare sulla capacità di Vlahovic non solo di mettere la palla nel sacco, ma anche di far salire la squadra e aprire gli spazi per i compagni.