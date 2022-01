Calciomercato Juventus, scambio per Icardi | Tentativo disperato sul gong

Calciomercato Juventus, super scambio per Icardi: la trattativa al fotofinish che rischia di stravolgere tutto.

A lungo accostato alla Juventus, Mauro Icardi ha attirato su di sé le attenzioni mediatiche almeno fino agli inizi di gennaio, prima che i bianconeri decidessero di passare alla controffensiva per Vlahovic, facendo saltare il banco.

L’argentino rappresentava una soluzione emergenziale, al punto che si vocifera che la “Vecchia Signora” lo avesse chiesto soltanto in prestito per sei mesi: una soluzione tampone, per traghettare lo spuntato attacco bianconero fino agli inizi dell’estate. Così non è andata, ma il nome di Icardi in queste ore è tornato nuovamente in auge: l’argentino ormai è un corpo avulso al Psg, e le chances di un suo addio last minute non sono da trascurare. La traccia giusta può fornirla il Barcellona, con il quale, secondo quanto riportato da Gerard Romero, si potrebbe ragionare sull’ipotesi di inserire l’argentino in una trattativa per arrivare ad Ousmane Dembele, ai ferri corti con il mondo blaugrana dopo aver rifiutato l’onerosa proposta di rinnovo messa sul piatto dai blaugrana.

Calciomercato Juventus, scambio Dembele-Icardi: ipotesi al fotofinish

Le telecamere di “ El Chiringuito” avevano immortalato proprio il momento nel quale, qualche giorno fa, il procuratore di Dembele, Sissoko, riceveva una telefonata da Leonardo. Una prova provata, certamente. Ma se inizialmente l’idea dei transalpini era quella di mettere le mani sull’ex Dortmund in estate, in queste ore si potrebbe provare ad intavolare una maxi operazione con Icardi. Uno scambio tra scontenti, insomma, che da un punto di vista tattico gioverebbe molto di più al Barcellona che, dopo aver detto addio a Morata, destinato a restare alla Juventus, e aver bloccato Aubameyang, per il quale sarebbe stato già trovato un accordo di massima con l’Arsenal per un prestito di sei mesi, hanno assoluto bisogno di un nove puro