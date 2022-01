Calciomercato Juventus, il Liverpool fa sul serio: doppio colpo da capogiro ed Inter k.o.

Calciomercato Juventus, per l’estate i Reds guardano in Italia: Klopp interessato a due stelle della nostra Serie A.

Lo sguardo di Jurgen Klopp è già proiettato al futuro. Al prossimo mercato estivo, per essere più precisi. Si prepara a sondare il terreno in Italia, il suo Liverpool: dopo aver messo a segno il colpo Luis Diaz dal Porto in questo mercato invernale, i Reds sono pronti a rivolgere le loro attenzioni a due stelle della nostra Serie A.

Già a febbraio, secondo Tuttomercatoweb.com, sarebbero attesi alcuni emissari del club inglese a Torino per approfondire la questione Dybala. Non c’è solamente il Manchester City sull’attaccante argentino della Juventus, il cui contratto è in scadenza a giugno. L’amministratore delegato Maurizio Arrivabene è stato abbastanza chiaro nelle ultime interviste. La società non è disposta a venire incontro alle richieste del procuratore della Joya, reputate troppo esose. Anzi, la dirigenza bianconera vorrebbe giocare addirittura al ribasso, soprattutto alla luce delle prestazioni discontinue del calciatore, che offre poche garanzie anche dal punto di vista fisico.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Dybala e Skriniar

Peraltro, l’arrivo di Dusan Vlahovic sembra escludere una permanenza a Torino del talento sudamericano: almeno questa è la sensazione dopo l’acquisto dell’ex attaccante della Fiorentina. La Juventus sta studiando le prossime mosse ed entro fine mese dovrebbe arrivare una risposta definitiva. Il Liverpool, dunque, è spettatore interessato.

A Klopp però interesse anche un altro giocatore, che milita nei rivali per antonomasia dei bianconeri: l’interista Milan Skriniar. Più difficile l’assalto al difensore slovacco, legato ai nerazzurri per un altro anno e mezzo.