Calciomercato Juventus, attesa per cinque | La situazione

Il calciomercato della Juventus ha visto arrivare a gennaio dei pezzi pregiati come Vlahovic e Zakaria. Ma anche febbraio sarà un mese importante.

La dirigenza bianconera sarà impegnata infatti sul fronte dei rinnovi contrattuali. Ci sono cinque elementi il cui accordo è in scadenza il prossimo 30 giugno ed è chiaro che prendere una decisione in merito a questi calciatori è fondamentale. Anche perché nel caso di uno o più addii si dovrebbero poi trovare sul mercato delle alternative.

Arrivabene ha dato appuntamento ai calciatori in scadenza proprio a febbraio, con il calciomercato ormai chiuso. Le prossime dunque saranno delle settimane molto importanti per il futuro della squadra.

Calciomercato Juventus, tra i rinnovi la priorità è Dybala

Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado e Paulo Dybala sono i cinque giocatori della Juventus che sono in scadenza di contratto. Rimarranno o meno in bianconero? E’ difficile fare delle previsioni a riguardo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport l’intenzione della società è quella di offrire un rinnovo al basso rispetto alle cifre attuali che i calciatori percepiscono. Mantenere in equilibrio i conti economici è più che mai necessario. Bisognerà però capire se i giocatori in questione accetteranno o meno l’offerta del club. Anche per Dybala potrebbe di farsi riaprire la trattativa dopo che l’accordo nei mesi scorsi sembrava essere molto vicino. Di sicuro gli estimatori non mancano per l’argentino, che è nel mirino del Manchester City ma anche dell’Inter. Che sogna di strappare ai bianconeri uno dei suoi uomini migliori e per di più a parametro zero.