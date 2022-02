Calciomercato Juventus, in estate si cambia | In due possono partire

E’ sempre calciomercato per una Juventus che continua ad inseguire obiettivi per rinforzare e ringiovanire la sua squadra.

Nello scorso mese di gennaio la società bianconera è stata la grande protagonista del mercato invernale, riuscendo a mettere a segno due colpi straordinari come Vlahovic e Zakaria, destinati a essere le colonne sulle quali ricostruire un nuovo ciclo vincente.

Sono state investite somme importanti e l’obiettivo della dirigenza è anche quello di riuscire a riequilibrare i costi. Per questo motivo in estate non è da escludere qualche partenza, relativa a calciatori che hanno un ingaggio importante e che non sono nemmeno più giovanissimi. Del resto tra le missioni da compiere c’è anche quella di abbassare l’età media della rosa.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Alex Sandro possono partire in estate

Ci sono dei calciatori che potrebbero dunque cambiare aria in estate, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Nella lista dei possibili partenti c’è Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha avuto un rendimento non soddisfacente nel corso di questa stagione e c’è Pellegrini pronto a sorpassarlo nelle gerarchie di Allegri. Piace in Premier League e se arrivasse l’offerta giusta la Juventus questa volta non direbbe no ad una sua partenza. E non sarebbe il solo. Anche Rabiot infatti potrebbe cambiare aria. Il francese rischia di trovare sempre meno spazio da qui fino alla fine della stagione e l’ingaggio pesa molto sulle casse societarie. Un suo addio dunque non è affatto da escludere, le richieste dei bianconeri per il suo cartellino non sarebbero affatto esose.