Calciomercato Juventus, ribaltone Morata | Doppia opzione: 80 milioni

Calciomercato Juventus, il futuro di Alvaro Morata è cambiato radicalmente: le ultime dalla Spagna riferiscono di uno scenario stravolto.

Anche ieri il suo ingresso in campo ha contribuito a sbaragliare le carte in tavola. La posizione da esterno, a servizio di Dusan Vlahovic con il quale sembra avere un’intesa naturale, sembra aver rigenerato Alvaro Morata, il cu futuro è tornato prepotentemente in discussione.

E pensare che fino a poche settimane fa l’attaccante era pronto a sbarcare in Catalogna, sponda Barça. Il pressing di Xavi lo aveva convinto a sposare il progetto blaugrana, al quale si sarebbe legato con un contratto di un anno e mezzo. Tuttavia, l’Atletico Madrid non ha aperto alla formula del prestito, con l’intenzione di non rinforzare una diretta concorrente per i piani alti della Liga. Nel frattempo, Allegri non aveva mai smesso di esternare anche pubblicamente la sua totale stima nei confronti dell’ex Real che, però, come ammesso candidamente dal tecnico livornese nelle ultime interviste, era impiegato in un ruolo non congeniale alle sue caratteristiche. La Juventus potrebbe riscattarlo al termine di questa stagione versando nelle casse dei Colchoneros circa 35 milioni di euro, ma la sensazione è che un accordo possa essere trovato a cifre drasticamente inferiori.

Calciomercato Juventus, virata del Barcellona: Haaland ed Isak nel mirino

E intanto, come evidenziato da Sport.es, anche il Barcellona sembra aver cambiato piani per la prossima stagione, destinando tutti i suoi sforzi all’acquisto di un centravanti boa. Nel mirino dei blaugrana è finito infatti Haaland, per il quale, però, la concorrenza non manca, ed è rappresentata principalmente da quel Real Madrid che osserva con interesse anche l’evolvere della situazione legata a Kylian Mbappé, per il quale il Psg sarebbe disposto a fare follie. Intanto, il Barça avrebbe già individuato la possibile alternativa all’ariete del Borussia Dortmund: si tratta di Isak, legato alla Real Sociedad da una clausola rescissoria di circa 80 milioni di euro.

Nel caso in cui i catalani affondassero il colpo per uno di questi due profili, inevitabilmente le chances di un approdo di Morata in Catalogna si ridurrebbero drasticamente. Il numero 9 della Juve sarebbe anche complementare, per caratteristiche, ad entrambi gli attaccanti sopra citati, ma a quel punto i blaugrana avrebbero difficoltà a formalizzare un’offerta cash per l’Atletico, accettando di intavolare una trattativa a titolo definitivo che sembra essere l’unica strada percorribile.