Calciomercato Juventus, colpo di scena Zaniolo | Incontro in sede

Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo: c’è la svolta. L’incontro che cambia tutte le carte in tavola, che sarebbe avvenuto il 2 febbraio.

Negli ultimi giorni il nome di Nicolò Zaniolo è tornato ad aleggiare in maniera prepotente in orbita Juve, con i bianconeri che – stando a quanto riferito da radiomercato – avrebbero avuto dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore per tastare la situazione.

Le dichiarazioni di Tiago Pinto, che di fatto non ha chiuso a priori alla cessione del gioiello di Mou – oltre a rappresentare un’ammissione di smodata concretezza e realismo – ha comunque aperto il dibattito relativamente a cosa potrebbe fare la Roma se effettivamente dovesse arrivare un’offerta importante per l’esterno cresciuto nel vivaio dell’Inter, quantificabile in almeno 50 milioni di euro. Tuttavia, come ammesso sia da Mou sia dallo stesso general manager dei capitolini, Zaniolo è considerato un patrimonio del club sul quale si vuole continuare a puntare, nel presente ma anche e soprattutto in ottica futura, e le ultime indiscrezioni sembrano essere orientate proprio in questa direzione.

Calciomercato Juventus, incontro tra la Roma e l’agente di Zaniolo a Trigoria: i dettagli

Come riferito da LAROMA24.IT, il 2 febbraio Claudio Vigorelli – agente di Zaniolo – avrebbe incontrato Tiago Pinto a Trigoria. Un dialogo sicuramente proficuo, utile a fare il punto della situazione, e per ribadire le diverse posizioni. Il ragazzo avrebbe espresso il desiderio di restare nella Capitale, per proseguire il suo percorso di crescita e ritagliarsi un ruolo da protagonista in un ambiente che lo ha sempre coccolato e difeso. La Roma è disposta a venire incontro alla volontà del calciatore; chiaramente, andrà trovato un punto di incontro per quanto concerne il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, che comunque al momento non sembra essere una priorità in casa giallorossa.