Calciomercato Juventus, “giallo” tra i pali | Il ribaltone è servito

Calciomercato Juventus, nei giorni scorsi si era parlato di un suo possibile addio. Ecco quali sono le ultime novità.

Più volte, in passato, si è percepito anche da fuori quanto la sua presenza fosse importante all’interno dello spogliatoio. Già, perché nel calcio non conta solo quello che succede in campo. Tra gli ingredienti indispensabili per costruire un ciclo vincente servono pure altre componenti come alchimia, lealtà, fiducia ma soprattutto armonia.

Un’aspetto, quest’ultimo, a dir poco fondamentale. Non è un caso, infatti, che alla base dei grandi successi ci sia sempre un un gruppo unito, affiatato e determinato nel raggiungere l’obiettivo. Carlo Pinsoglio è sicuramente uno che contribuisce a cementare lo spogliatoio della Juventus. Basta vedere il rapporto di amicizia che aveva instaurato con un “solista” come Cristiano Ronaldo durante i suoi anni a Torino. Uno, insomma, capace di farsi volere bene da tutti. Nonostante in cinque anni in bianconero abbia visto il campo solamente in quattro occasioni. Le sue presenze tra i pali si contano sulle dita di una mano.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Pogba ritorna sul serio | Doppio addio: svolta pazzesca

Calciomercato Juventus, Pinsoglio non andrà via a fine stagione

Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile addio a fine stagione. Si paventava un rischio “taglio”. Voci però assolutamente infondate, come riporta il giornalista Franco Leonetti tramite il proprio profilo Twitter. Pinsoglio non si muove dalla Juventus. Ha da poco firmato un contratto biennale – per la prima volta da quando è a Torino – e non andrà via prima della naturale scadenza, ossia nell’estate 2023.