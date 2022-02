Calciomercato, “300 mila sterline a settimana” | Addio Juventus

Calciomercato, stipendio enorme per il giocatore in scadenza e addio Juventus: si parla di un accordo per 300mila sterline a settimana

La proposta è enorme e difficilmente verrà rifiutata dal calciatore, che alla fine di giugno va in scadenza e che ancora non ha deciso se rinnovare o meno. Certo, i colloqui con l’attuale club, il Chelsea, non sono ancora finiti. Ma la sensazione in questo momento – secondo quanto riportato da footballinsider.it, è che Rudiger possa lasciare i Blues alla fine della stagione.

Il difensore tedesco, entrato nel mirino della Juventus per via dello status da svincolato che attira, eccome, Cherubini, si è stizzito nei confronti della società londinese per aver visto un’offerta minore di quella che è stata proposta a Mount. Allora avrebbe iniziato a guardarsi intorno, e avrebbe capito che ci sono molte squadre, soprattutto in Premier League, pronte a soddisfare le richieste contrattuali certamente importanti. Ci sono Liverpool, Tottenham, Bayern Monaco e soprattutto il Manchester United.

Calciomercato, lo United in pressing

E l’affondo che potrebbe andare più vicino al colpo è senza dubbio quello del Manchester United che avrebbe messo sul piatto 300mila sterline a settimana d’ingaggio. Una cifra enorme per un giocatore che ha 28 anni e che ha sì ancora molti anni di carriera davanti, ma che senza dubbio potrebbe anche non valere queste richieste. Ma come detto il fatto di potersi svincolare aiuta sotto questo aspetto il campione d’Europa che sta giocando anche questa stagione con una certa continuità alla corte di Tuchel.

A queste cifre ovviamente la Juventus è tagliata fuori da una possibile corsa a Rudiger. Davvero impensabile che Cherubini si possa spingere fino a questo punto. Ok che il difensore tedesco garantisce sicuramente prestazioni importanti, ma pare eccessivo che si possa trovare un accordo su queste basi economiche.