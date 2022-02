Calciomercato Juventus, ribaltone in Serie A: Pirlo ritorna subito?

Calciomercato Juventus, il tecnico sembra ad un passo dall’esonero dopo la mancata vittoria nello scontro diretto.

A distanza di nove mesi dalla separazione con la Juventus, Andrea Pirlo potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. Il tecnico bresciano, ancora sotto contratto con il club bianconero, nelle ultime ore sembra aver ricevuto una proposta importante. È stato cercato da una squadra che al momento è impelagata nella lotta per la salvezza, come riporta su Twitter Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Si tratta della Salernitana, che all’indomani del deludente pareggio con il Genoa sta meditando di concludere anzitempo l’avventura di Stefano Colantuono sulla panchina granata. L’allenatore romano resta fortemente in bilico e la sfida di sabato prossimo contro il Milan potrebbe essere la sua ultima chance. Tra i possibili sostituti all’inizio era uscito fuori il nome di Gennaro Gattuso, ma l’ex tecnico di Milan e Napoli avrebbe declinato subito la proposta. Dopo di lui, ironia della sorte, ad essere contattato dal direttore sportivo granata Walter Sabatini è toccato al suo storico compagno in maglia rossonera. Secondo Albanese, Pirlo in questo momento è propenso ad ascoltare e non chiude le porta in faccia a nessuno ma non sarebbe convinto al 100% della destinazione.

Calciomercato Juventus, Pirlo verso la Salernitana?

L’idea di Sabatini è quella di proporre a Pirlo un progetto di lunga durata. Un piano che non verrebbe intaccato neanche da una probabile retrocessione. La Salernitana in questo momento giace all’ultimo posto della classifica di Serie A: le vittorie stentano ad arrivare e la salvezza sembra allontanarsi giornata dopo giornata. La nuova proprietà Iervolino però nutre ambizioni importanti. E già durante il mercato di gennaio ha fatto intendere di voler impegnarsi seriamente per riportare l’entusiasmo nella piazza campana.