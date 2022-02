Calciomercato Juventus, Cherubini senza freni | Opzionato il “castigatore” delle big

Calciomercato Juventus, il centrocampista sembra essersi sbloccato e ci sarebbe una corsia privilegiata per portarlo a Torino.

Aveva già incuriosito la Juventus due anni e mezzo fa, quando non ancora ventenne fu uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione dell’Empoli. Al termine del campionato 2018-19 la squadra toscana retrocedette in Serie B all’ultima giornata ma le sue qualità non passarono inosservate.

Hamed Junior Traoré, di origine ivoriana ma cresciuto in Italia sin da bambino, è uno dei prospetti più interessanti che militano al momento in massima serie. Non è ancora sbocciato completamente e nel Sassuolo non ha il posto assicurato. Ma le recenti prestazioni offerte in Coppa Italia contro la Juventus e in campionato contro la Roma potrebbero essere sintomo di una maturazione definitiva. È andato in gol sia contro i bianconeri che contro i giallorossi e la partenza di Boga sembra avergli dato nuove motivazioni. Alessio Dionisi, allenatore degli emiliani, l’ha capito e pare disposto a concedergli maggiore fiducia. La scorsa estate il Sassuolo ha riscattato il suo cartellino per la cifra di sedici milioni di euro, ma la Juventus continua a monitorarlo con attenzione.

Calciomercato Juventus, c’è una corsia privilegiata per arrivare a Traoré

Già, perché i bianconeri all’epoca del passaggio dall’Empoli al Sassuolo si garantirono una sorta di corsia privilegiata per arrivare al giocatore, nel caso in cui esplodesse in Emilia. La società neroverde infatti prelevò Traoré in prestito oneroso biennale a tre milioni di euro ma in sinergia proprio con la Juventus che versò nelle sue casse circa un milione per avere la precedenza nell’ottica di una cessione futura.

Se il Sassuolo dovesse decidere di vendere il giocatore, la Vecchia Signora sarebbe la prima società ad essere informata. Ora si tratta solo di capire se Traoré possa realmente approdare a Torino già nel prossimo mercato estivo.