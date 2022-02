Calciomercato Juventus, Alex Sandro silurato | Quattro opzioni sul tavolo

Calciomercato Juventus, l’out sinistro difensivo è al momento uno dei principali punti deboli della formazione di Massimiliano Allegri.

Con il doppio colpo Vlahovic-Zakaria messo a segno nel mercato di gennaio la Juventus ha iniziato a sistemare centrocampo e attacco. L’opera di “ristrutturazione” non è ancora terminata, ma sono bastate due mosse per trasformare in positivo una squadra che aveva smarrito le proprie certezze. In estate il restyling riguarderà inevitabilmente anche la difesa, il reparto che al momento sembra offrire maggiori garanzie.

Bisogna però ragionare in ottica futura. Due colonne portanti della retroguardia bianconera come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci non potranno certo giocare in eterno. L’età avanza per entrambi e non è un caso che quest’anno stiano passando molto più tempo in infermeria, spesso fermati da una serie di problemi muscolari. Poi c’è la questione Matthijs de Ligt. L’olandese è uno dei punti fermi della formazione di Massimiliano Allegri ma è appetito da diversi grossi club e la Juventus potrebbe decidere di privarsene anche per via dell’ingaggio molto alto. Con l’obiettivo di reinvestire immediatamente il denaro generato da una sua eventuale cessione.

Calciomercato Juventus, Cherubini segue con attenzione Cambiaso ma non solo

Ma la zona di campo in cui la Juventus sembra più “scoperta” è indubbiamente l’out sinistro difensivo. Alex Sandro è ormai in calo da tempo ed il suo sostituto Luca Pellegrini non è ancora pronto per fare la differenza a determinati livelli. Motivo per cui uno dei primi interventi riguarderà proprio la fascia sinistra. Il diesse Cherubini ha in mente diversi nomi: quello più gettonato è sicuramente quello di Andrea Cambiaso del Genoa, come riporta sul proprio profilo Twitter il giornalista Mirko Di Natale.

L’obiettivo più caldo per la fascia sinistra è #Cambiaso (i due club hanno iniziato a parlarne), ma la #Juve segue anche altri profili come #Udogie, #Wijndal e #Parisi. — Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 15, 2022

La Juventus avrebbe già parlato di lui con il club rossoblù, contestualmente ad un eventuale rinnovo del prestito di Nicolò Rovella. Il direttore sportivo bianconero però segue con attenzione anche altri profili interessanti come Destiny Udogie dell’Udinese, Owen Wijndal dell’AZ Alkmaar e Fabiano Parisi dell’Empoli.