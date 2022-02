Il calciomercato continua ad alimentarsi di voci anche in questo mese di febbraio e stavolta riguardano un ex giocatore della Juventus.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. Campione unico del suo genere, spietato sotto porta, finalizzatore straordinario. Ha lasciato la Juventus nella scorsa estate, tornando al Manchester United. Si avvicina alla fine della carriera ma di appendere gli scarpini al chiodo per adesso non ci pensa proprio.

Del resto il suo fisico è ancora impressionante, così come il fiuto del gol. Tornare in Premier League è stata per Ronaldo una nuova sfida da vincere, davanti a tifosi che lo conoscono benissimo visto il suo passato.

Calciomercato Juventus, Ronaldo alla Roma con Mourinho?

La sua stagione con la maglia dei Red Devils finora però non ha regalato le soddisfazioni che si potevano ipotizzare alla vigilia. E il “Sun” in Inghilterra parla addirittura di una sua possibile partenza alla fine della stagione. Asromalive.it riporta la notizia evidenziando come la testata britannica tra le squadre interessate a Cristiano Ronaldo inserisce anche la Roma. Josè Mourinho sarebbe ben felice di accogliere in giallorosso il suo connazionale, al quale affidare le chiavi dell’attacco. Inutile sottolineare come il ritorno del portoghese in serie A sarebbe davvero la notizia dell’anno. La concorrenza da superare però sarebbe tanta, con Bayern Monaco e Psg pronte a sfidarsi per accaparrarsi le prestazioni di CR7.