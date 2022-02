Juventus, rientro sempre più vicino | Le ultime dalla Continassa

Juventus, la squadra oggi è tornata ad allenarsi dopo un giorno di riposo. In vista del derby Allegri potrebbe recuperare un giocatore.

Ieri giorno libero per staccare la spina e smaltire le scorie della trasferta di Bergamo. Oggi, invece, la Juventus è tornata a correre e sudare sui campi della Continassa, dando ufficialmente il via alla settimana del derby della Mole. In realtà quella con il Torino – in programma venerdì sera alle 20:45 – è solo la prima di una serie di sfide cruciali che potrebbero far decollare la stagione degli uomini di Massimiliano Allegri.

Dopo il match con i granata c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. In Spagna sarà fondamentale ottenere un risultato “comodo” per rendere meno complicato il ritorno. Insomma, il contrario di quello che accadde lo scorso anno nel doppio confronto con il Porto. Tuttavia, l’obiettivo primario in questo momento resta quello di aggiudicarsi la stracittadina, contro un avversario che come al solito scenderà in campo con il sangue agli occhi, desideroso di riscattare la brutta sconfitta interna con il Venezia. Il pari di domenica scorsa con l’Atalanta rende precario il quarto posto dei bianconeri, che hanno due punti in più della squadra di Gasperini, la quale però deve recuperare una partita.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, doppio regalo per Allegri | Scontro totale con il Psg

Juventus, Bernardeschi vicino al rientro

La giornata di allenamento è iniziata con il lavoro fisico e atletico, poi ci si è focalizzati sulle esercitazioni tecniche e di possesso palla ed infine la classica partitella. Non si è allenato Danilo: il difensore brasiliano, autore del gol del pareggio nella gara di Bergamo, ha usufruito di un giorno di permesso. Rientro sempre più vicino invece per Federico Bernardeschi. Il centrocampista di Carrara sta proseguendo il lavori di recupero con i procuratori e nei prossimi giorni potrebbe tornare a disposizione del tecnico livornese.