Juventus | Dybala, Rugani e Pellegrini infortunati: il punto sulle loro condizioni

Juventus, il punto della situazione sulle condizioni dei tre infortunati nel corso della partita contro il Torino.

Brutta prova quella offerta dalla Juventus contro il Torino: gli uomini di Allegri, a lungo in balia dell’avversario pur senza correre troppi pericoli, non sono andati oltre un 1-1 che sa di beffa, e che per certi aspetti sta stretto agli uomini di Juric.

E pensare che la gara si era incanalata pure in un certo modo grazie allo stacco perentorio di De Ligt, abile a sovrastare di testa persino Vlahovic e a battere un incolpevole Milinkovic. Parziale attenuante di una prestazione comunque sottotono è la questione concernente gli infortuni: durante il riscaldamento Rugani è stato costretto a dare forfait, con l’ingresso di Pellegrini ed Alex Sandro spostato nell’inedita posizione di centrale difensivo. L’ex terzino del Cagliari sul tramonto del primo tempo è finito k.o, pochi minuti prima che anche Dybala chiedesse il cambio. Facciamo un pò il punto della situazione.

Leggi anche –> Juventus-Torino, Allegri striglia Vlahovic e svela il problema di Dybala

Juventus-Torino, grana infortuni per Allegri: i dettagli

Come rivelato da Romeo Agresti, Dybala ha avvertito un indurimento al flessore, come confermato dallo stesso Allegri, ma la sensazione è che la Joya sia riuscito a fermarsi in tempo. Problema al flessore anche per Rugani, accusato nel riscaldamento, mentre per Pellegrini si tratta di una botta al ginocchio. Condizioni comunque da valutare nel corso dei prossimi giorni, quando verosimilmente tutti e tre saranno sottoposti ad esami strumentali di rito per accertare con precisione gli eventuali tempi di recupero. L’obiettivo, neanche a dirlo, è provare a fare tutto il possibile per un recupero lampo in vista della sfida di martedì contro il Villarreal che, stando così le cose, potrebbe essere “raggiungibile” solo per l’attaccante argentino.